Angesichts der positiven Entwicklung der Coronazahlen stuft das Robert Koch-Institut seine Risikoeinschätzung für Deutschland herunter. Wie Gesundheitsminister Spahn in Berlin erklärte, wird die Gefahrenlage von "sehr hoch" auf "hoch" geändert.

Die Stufe "sehr hoch" galt seit Anfang Dezember. Spahn sagte, die Lage werde besser, aber Deutschland befinde sich noch mitten in der Pandemie. Man sehe beispielsweise in Großbritannien, dass es beim Auftreten neuer Mutationen wieder zu hohen Inzidenzen kommen könne. Dennoch gebe es Grund zu Zuversicht, meinte Spahn. Wenn die Entwicklung so weitergehe wie zuletzt, könne es ein richtig guter Sommer werden.

Wieler rät zu "kontrollierten Öffnungsschritten"

Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler sagte,

viele Millionen Menschen in Deutschland seien noch nicht vor dem Corona-Virus geschützt. Deshalb könne es nur kontrollierte Öffnungsschritte geben. Es sei wichtig, dass viele Menschen eine sichere Immunität aufbauten. Das Wettrennen zwischen Impfung und Durchseuchung müsse die Impfung gewinnen.

Bundesweiter Inzidenzwert stagniert bei 35

Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI innerhalb von 24 Stunden 1.785 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren nach den Pfingsfeiertagen 1.911 Ansteckungen registriert worden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion stieg um gut 150 auf rund 88.600. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nahezu unverändert bei 35,2.

