Das Robert Koch-Institut erwartet, dass die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den kommenden Wochen weiter steigt.

In ihrem jüngsten Lagebericht verweisen die Experten auf eine Hochrechnung, wonach die Zahl der positiven Tests in der Woche nach Ostern wieder über 30.000 liegen könnte. Grund dafür ist unter anderem die rasche Ausbreitung der Virusvariante B 1.1.7. Diese gilt als ansteckender als das ursprüngliche Virus und verursacht nach RKI-Angaben vermutlich auch etwas schwerere Krankheitsverläufe. Der Anteil dieser Virus-Variante an den Gesamtinfektionen hat sich zwischen Januar und März alle zwölf Tage etwa verdoppelt.

13.03.2021