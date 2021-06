In Indonesien warnt das Rote Kreuz wegen der Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus vor einem Kollaps des Gesundheitssystems.

Man sehe jeden Tag mehr, wie diese Variante das Land näher an eine Katastrophe treibe, sagte der Leiter der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften, Gelfand. Der Zugang zu Impfstoffen müsse daher dringend verbessert werden. In Indonesien sind die Krankenhäuser in vielen Regionen überlastet, auch in der Hauptstadt Jakarta ist die Lage kritisch. Die Behörden verzeichneten zuletzt tägliche Höchstwerte von mehr als 20.000 Neuinfektionen.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.