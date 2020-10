In Bayern steht offenbar ein weiterer Landkreis vor Ausgangsbeschränkungen wegen stark gestiegener Corona-Neuinfektionen.

Ähnlich wie schon im Berchtesgadener Land ist nach Informationen des Bayerischen Rundfunks auch in Rottal-Inn verfügt, dass Personen nur noch aus triftigen Gründen das Haus verlassen dürfen - etwa zum Einkaufen, um zum Arzt oder zur Arbeit zu fahren. Schulen und Kitas werden geschlossen, Restaurants und Cafes dürfen nur noch Essen zum Abholen anbieten. Dem Bericht zufolge gelten die verschärften Regeln in Rottal-Inn ab morgen und dann zehn Tage lang.



In dem Landkreis gibt es nach Angaben des Robert Koch-Instituts besonders viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus: 260 pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Das ist der zurzeit höchste Wert für einen Kreis deutschlandweit.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.