Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut für die letzten 24 Stunden 20.398 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

Vor einer Woche waren es noch knapp 5.000 mehr. Außerdem wurden 1.013 neue Todesfälle verzeichnet. Die 7-Tages-Inzidenz gab das RKI mit 119 an - das ist der niedrigste Wert seit dem 1. November. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch groß: Die höchsten Inzidenzen hat Thüringen mit 225, den niedrigsten Wert Bremen mit rund 77.



Die Entwicklung spiegelt sich auch bei der Positivquote der Corona-Tests wider. In der zweiten Kalenderwoche wurden rund 1.150.000 Tests auf das Coronavirus gemacht. Von diesen waren 10,5 Prozent positiv. In der Vorwoche waren es noch 12,8.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.