Russland plant, den internationalen Flugverkehr wieder aufzunehmen.

Vize-Regierungschefin Golikowa kündigte in Moskau an, ab dem 1. August würden zunächst drei Ziele angeboten, nämlich Großbritannien, die Türkei und Tansania. Das russische Verkehrsministerium verhandelt nach eigenen Angaben mit 30 weiteren Ländern über die Aufnahme von Linienverbindungen. Flüge aus Russland in die EU sind bislang nicht geplant.



Wegen der Coronapandemie hatte die russische Regierung Ende März die Landesgrenzen geschlossen und den internationalen Flugverkehr untersagt.