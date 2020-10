Der saarländische Ministerpräsident Hans hat an die Menschen in Deutschland appelliert, angesichts deutlich steigender Corona-Infektionszahlen die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Die Lage sei ernst, sagte der CDU-Politiker im ZDF. Es gehe jetzt wieder wie zu Beginn der Pandemie um Solidarität mit alten und kranken Menschen. Diesen Personenkreis müsse man vor einer Ansteckung bewahren. Hans plädierte für bundesweit einheitliche Maßnahmen zu Eindämmung des Coronavirus. Er schloss Einschnitte in Freiheitsrechte nicht aus, sollten die Zahlen weiter so rasch steigen.



Der Vorsitzende des Weltärztebunds, Montgomery, sagte der "Rheinischen Post", er halte in Deutschland einen Lockdown für nötig, sollte die Schwelle von 20.000 Neuinfektionen am Tag überschritten werden. Das Virus ließe sich dann nur noch durch das vollständige Herunterfahren des öffentlichen Lebens bremsen.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.