Das Saarland hat Erleichterungen für vollständig geimpfte und von einer Corona-Infektion genesene Menschen beschlossen.

Wie die Staatskanzlei nach einer außerordentlichen Ministerratssitzung mitteilte, werden sie künftig getesteten Menschen gleichgestellt. Für sie entfalle ab Montag die Testpflicht zum Beispiel für einen Friseurbesuch oder einen Einkauf in bestimmten Geschäften. Zudem müssen Geimpfte oder Genesene nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet nicht mehr in Quarantäne, sofern es sich nicht um ein Gebiet mit einer Virusvariante handelt.



Die Bundesregierung hatte sich heute zuversichtlich gezeigt, dass es bald eine Lockerung der Corona-Regeln für Geimpfte geben wird. Man werde sich schon nächste Woche mit Bundestag und Bundesrat abstimmen, sagte Regierungssprecher Seibert.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.