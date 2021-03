Der Gründer des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech, Sahin, rechnet mit einem Ende der Lockdown-Maßnahmen im Herbst.

Viele Länder in Europa und auch die USA würden wahrscheinlich Ende des Sommers in der Situation sein, nicht mehr in einen Lockdown zu müssen, sagte Sahin der Zeitung "Welt am Sonntag". Zwar werde es weiterhin lokale Aufbrüche und Mutationen des Coronavirus geben, fügte der Unternehmer hinzu. Aber diese würden mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Schrecken mehr verbreiten. Sahin geht außerdem davon aus, dass es künftig kein Problem darstelle, 80 Millionen Menschen jedes Jahr einmal zu impfen, wenn man Hausärzte und medizinisches Personal einbinde. Daher müssten Selbstimpfungen nicht unbedingt notwendig sein. Das Mainzer Unternehmen Biontech bietet zusammen mit dem Konzern Pfizer eines der zugelassenen Vakzine an.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.