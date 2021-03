Bundestagspräsident Schäuble schlägt wegen der Corona-Pandemie eine Änderung des Wahlrechts zugunsten kleiner Parteien vor.

Um diesen Parteien die Beteiligung an der Bundestagswahl zu erleichtern, will der CDU-Politiker den Fraktionen empfehlen, den Rechtsrahmen zu ändern. Dies kündigte Schäuble in der Süddeutschen Zeitung an.



Kleine Parteien wie etwa die Piratenpartei müssen im Gegensatz zu den bereits im Bundestag vertretenen Parteien Unterschriften von Unterstützern vorlegen, damit ihre Wahllisten und Direktkandidaten zugelassen werden. Solche Unterschriften werden vor allem in Fußgängerzonen gesammelt, die aber wegen der Pandemie derzeit leerer als sonst sind. Schäuble erklärte, um die verfassungsrechtlich verbriefte Chancengleichheit der kleinen Parteien zu gewährleisten, könne man entweder die Zahl der nötigen Unterschriften senken oder digitale Unterschriftsmöglichkeiten erleichtern.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.