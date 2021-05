Bundesfinanzminister und Vizekanzler Scholz hat Forderungen aus der Wirtschaft nach einer baldigen Aufhebung der Homeoffice-Pflicht zurückgewiesen.

Man dürfe jetzt nicht leichtsinnig werden, sagte der SPD-Kanzlerkandidat der Zeitung "Bild am Sonntag". Das Virus sei noch nicht besiegt. Zuletzt hatte der Bundesverband der Deutschen Industrie ein Ende der Homeoffice-Pflicht in den Betrieben verlangt. Nach derzeitigem Stand gilt sie noch bis Ende Juni.



Die Grünen fordern eine Umwandlung der Pflicht in ein Recht auf Homeoffice. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt schlägt in einem Papier zudem vor, Unternehmen mit Investitionszuschüssen bei der Digitalisierung zu helfen. Die Infrastruktur im ländlichen Raum soll gestärkt werden, um dort mehr offene Gemeinschaftsbüros zu schaffen. Aus dem Papier zitieren die Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.