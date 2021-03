Der SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Scholz hat sich angesichts der steigenden Corona-Zahlen gegen Urlaubsreisen zu Ostern ausgesprochen. Die Ministerpräsidenten sind uneins, während die Tui wieder nach Mallorca fliegt.

Eine große Reisewelle könnten wir uns in der aktuellen Infektionslage einfach nicht leisten, sagte Scholz der "Bild am Sonntag". Auch eine bundesweite Öffnung der Außengastronomie zu Ostern lehnt Scholz ab.



Vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen am Montag sind die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten uneins über Urlaubsregelungen für die Osterferien. Laut einem Bericht der "Welt am Sonntag" machte etwa Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff den Bürgern Hoffnung auf Urlaub im eigenen Bundesland. Möglich könnten etwa Camping-Urlaub oder Urlaub in Ferienwohnungen sein, sagte Haseloff. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer meinte, man müsse Möglichkeiten schaffen, dass die Menschen in den Osterferien wandern und in einem Gartenlokal einkehren könnten, statt nach Mallorca zu fliegen. Dagegen lehnen Thüringen, Niedersachsen oder Brandenburg Urlaubs-Öffnungen über die Ostertage ab. Der Reisekonzern Tui nimmt heute seine Flüge nach Mallorca wieder auf, nachdem die Reisewarnung für die Balearen ausgelaufen ist.

