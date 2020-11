Bundesfinanzminister Scholz sieht auch bei einer länger andauernden Corona-Pandemie ausreichend Spielraum im Haushalt, um die Betroffenen zu unterstützen.

Deutschland habe die finanzielle Kraft, in diesem und im nächsten Jahr alles nötige zu tun, um die Kontrolle über die Pandemie zu behalten und die damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen abzufedern, sagte Scholz den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Wenn es nötig werden sollte, könne man nochmal nachlegen. Was die Bundesregierung bisher getan habe, zeige Wirkung. Die Konjunktur habe rasch wieder Tritt gefasst und der Wirtschaftseinbruch halte sich in Grenzen, erklärte der SPD-Politiker. Der von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Kultur- und Veranstaltungsbranche stellte er mehr Geld in Aussicht. So könne er sich Finanzhilfen für den Fall vorstellen, dass geplante Veranstaltungen wegen der Pandemie abgesagt werden müssen.



Scholz geht in seinem Etatentwurf für 2021 von einer Neuverschuldung in Höhe von rund 96 Milliarden Euro aus. Für dieses Jahr hat das Parlament bereits bis zu 218 Milliarden Euro bewilligt.

