Bereits vor Beginn der bundesweiten Lockerungen der Corona-Regeln für Geimpfte und Genese sind in einigen Ländern wieder touristische Aufenthalte möglich.

Mecklenburg-Vorpommern erlaubt vollständig geimpften Tagestouristen und Besitzern von Zweitwohnungen aus anderen Bundesländern wieder die Einreise. Dagegen sind Übernachtungen in Hotels und Pensionen, in Ferienwohnungen oder auf Campingplätzen weiterhin untersagt. Auch Sachsen-Anhalt will ab nächster Woche bestimmte touristische Angebote wieder zulassen und die Außengastronomie sowie die Außenbereiche von Schwimmbädern öffnen. Draußen gehe wieder vieles, sagte Ministerpräsident Haseloff nach einer Kabinettssitzung. Bayern und Niedersachsen hatten zuvor für Städte und Gemeinden mit niedrigen Fallzahlen Lockerungen angekündigt. In Bayern soll mit Beginn der Pfingstferien am 21. Mai wieder Tourismus möglich sein.



Die endgültige Entscheidung zur bundesweiten Lockerung der Corona-Regeln für vollständig Geimpfte und Genesene wird für Freitag erwartet, wenn die Länderkammer entscheidet. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann sagte in Stuttgart, er rechne mit einer Zustimmung. Niemand wolle dieses Verfahren jetzt noch aufhalten.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.