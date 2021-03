Die Schriftstellerin Jagoda Marinic hat sich besorgt gezeigt, dass insbesondere Mädchen weltweit unter der Corona-Pandemie leiden.

Global gesehen seien Mädchen die großen Verliererinnen der Pandemie, sagte Marinic im Deutschlandfunk (Audio-Link). "Denn wenn sie einmal raus sind aus den Schulen, dann kommen sie in manchen Regionen dieser Welt nicht mehr zurück und ihre Lebenswege sind für immer unterbrochen."



Auch hierzulande seien die Lasten der Pandemie ungleich zwischen den Geschlechtern verteilt. So hätten Studien die ersten Befürchtungen belegt, dass insbesondere Frauen die häusliche Mehrarbeit tragen: Es sei leider nachgewiesen, dass Frauen in der Pandemie zusätzlich 4,5 Stunden am Tag für die Hausarbeit, fürs Homeschooling und mehr aufbrächten.



Ermutigend sei jedoch, dass in der Pandmie inzwischen mehr Expertinnen zu Wort kommen. Dies zeigt nach Auffassung der Schrifstellerin, "dass diese Demokratie in der Lage ist, auf faktenbasierte, kluge Kritik zu reagieren. Und dass Frauen wirkmächtig sind".

