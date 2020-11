Das bislang für seine moderaten Corona-Beschränkungen bekannte Schweden beschränkt die Teilnehmerzahl für Versammlungen deutlich.

Statt bisher 50 bis 300 Menschen je nach Anlass dürften vom 24. November an höchstens noch acht Menschen zusammenkommen, sagte Regierungschef Löfven in Stockholm. Dies sei zur Eindämmung der Pandemie notwendig.



In Schweden wurden am Freitag fast 6.000 Neuinfektionen gemeldet. Das Robert Koch-Institut führt das Land als Corona-Risikogebiet.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.