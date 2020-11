Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig hat Medienberichte bestätigt, wonach die Corona-Auflagen bis mindestens 20. Dezember verlängert werden sollen.

Die Einschränkungen im November seien wirksam gewesen, sagte Schwesig im Deutschlandfunk. Die Infektionszahlen seien jedoch lediglich gedämpft worden und nach wie vor viel zu hoch. Daher stimmten die Regierungen der Bundesländer überein, die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus fortzuführen. Schwesig plädierte aber für regionale Unterschiede. So sollten Gebiete mit einer dauerhaften Sieben-Tages-Inzidenz deutlich unter 50 die Auflagen lockern dürfen. Dementsprechend müssten aber sogenannte Hotspots mit Inzidenzwerten teilweise über 200 mit strengeren Vorschriften rechnen. Die Ministerpräsidentin warnte vor strengeren Einschränkungen in Schulen. Alles, was sich gut anhöre wie Wechselmodell oder Halbierung der Klassen führe dazu, dass weniger Unterricht in den Schulen stattfinde.



In der Beschlussvorlage der Bundesländer heißt es, dass Gastronomie und Freizeiteinrichtungen geschlossen bleiben sollen. Vorgesehen sind auch verschärfte Kontaktbeschränkungen. Für private Treffen schlagen die Länder eine Obergrenze von fünf Personen aus zwei Haushalten vor. Kinder bis 14 Jahre seien von dieser Regelung ausgenommen, heißt es weiter. Für die Weihnachtsfeiertage sehen die Pläne der Ministerpräsidenten Lockerungen vor. Das Silvesterfeuerwerk soll jedoch verboten werden. Die wirtschaftlichen Hilfen für Unternehmen und Selbständige sollen der Beschlussvorlage zufolge ebenfalls bis zum 20. Dezember fortgeführt werden.

