Wenige Tage vor Beginn der Osterferien wird über Möglichkeiten diskutiert, trotz steigender Corona-Zahlen zu verreisen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig (SPD) und Sachsens-Anhalts Regierungschef Haseloff plädieren dafür, den Menschen Urlaub im eigenen Bundesland zu ermöglichen.

Schwesig sagte im Deutschlandfunk, niemand verstehe, warum es erlaubt sei, auf Mallorca Urlaub zu machen, während Bürger aus Rostock nicht über Ostern an die Ostsee fahren sollten. Die SPD-Politikerin sprach sich dafür aus, Urlaub in der eigenen Ferienwohnung zu ermöglichen. Das sei weniger gefährlich als ein Aufenthalt auf Mallorca. Urlaube im Ausland hätten im vergangenen Herbst steigende Infektionszahlen nach sich gezogen, betonte Schwesig.



Auch die Landesregierung in Sachsen-Anhalt spricht sich dafür aus, den Bürgern über Ostern Urlaub im eigenen Bundesland zu ermöglichen. Ministerpräsident Haseloff sagte der "Bild-Zeitung", wenn man Regeln mache, die keiner verstehe und viele ignorierten, erreiche man nichts.

Mallorca als "Virus-Brutstätte"

Brandenburgs Ministerpräsident Woidke sprach von der Möglichkeit, dass Mallorca eine "Virus-Brutstätte" werde. Mehrere Politiker forderten eine Testpflicht für Rückkehrer von der Balearen-Insel. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums ist momentan jedoch nicht geplant, diese einzuführen.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.