Während der Corona-Pandemie haben die deutschen Privathaushalte in diesem Jahr deutlich mehr Müll verursacht.

Die eingesammelte Menge von Plastik und anderen Leichtverpackungen sowie von Glas sei in diesem Jahr um jeweils rund sechs Prozent gestiegen, teilte der

Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft mit.

In Pandemiezeiten gingen die Menschen weniger in Restaurants. Vielmehr kauften sie ein oder bekämen ihr Essen geliefert. Abfallvermeidung in Corona-Zeiten sei kaum möglich, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.