Bundesinnenminister Seehofer hat den Bund-Länder-Beschluss zu den Ostergottesdiensten kritisiert. Er sagte der "Bild"-Zeitung, es habe ihn erstaunt, dass ausgerechnet Parteien, die das C im Namen führten, den Kirchen den Verzicht auf Gottesdienste nahelegten, noch dazu an Ostern.

Dem Beschluss zufolge sind Religionsgemeinschaften gebeten, Versammlungen über Ostern nur virtuell abzuhalten, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Seehofer wies ausdrücklich darauf hin, dass es sich nicht um ein Verbot oder eine Forderung, sondern um eine Bitte handele. Das Innenministerium habe schon sehr früh in der Pandemie gemeinsam mit den Kirchen Hygienekonzepte ausgearbeitet, die auch funktionierten.

Kretschmer: Kirchen selbst entscheiden lassen

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, CDU, sagte im ARD-Fernsehen, man wolle die Kirchen selbst entscheiden lassen. Er habe keinen Zweifel daran, dass sie einen klugen und verantwortungsvollen Weg finden werden.

Gottesdienste sind "unersetzbare Bestandteile" christlichen Lebens

Kirchenvertreter drängen darauf, dass an Ostern Gottesdienste in den Kirchen mit Gläubigen zusammen gefeiert werden können. Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Gottesdienste an den höchsten Feiertagen seien unersetzbare Bestandteile christlichen Lebens. Er verwies auf die strengen Schutzkonzepte. Zu Weihnachten sei kein katholischer Gottesdienst zum Corona-Hotspot geworden. Zudem sei die Öffnung der Kirchentüren zu Ostern sei etwas anderes als die Öffnung von Geschäften, so Sternberg. Dies sei verantwortungsvoll unter Wahrung strenger Regeln möglich. Die Kirche nehme die dritte Welle der Pandemie sehr ernst.

