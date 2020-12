Auf Bundesebene mehren sich die Stimmen nach einer sofortigen Verschärfung der Corona-Auflagen.

Bundesinnenminister Seehofer sagte dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", die einzige Chance, wieder Herr der Lage zu werden, sei ein Lockdown, der aber sofort erfolgen müsse. Warte man bis Weihnachten, werde man noch Monate mit den hohen Zahlen zu kämpfen haben. Der Vorteil, den sich Deutschland im Frühjahr errrungen habe, sei verspielt, hieß es weiter. Das liege jedoch nicht an der Disziplinlosigkeit der Menschen, sondern vor allem an unzureichenden Maßnahmen.



Auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier sprach sich für ein sofortiges Handeln aus. In Deutschland breite sich das Coronavirus wieder exponentiell aus, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Dieses Wachstum müsse unbedingt gestoppt werden. SPD-Generalsekretär Klingbeil sagte, wenn man die Zahlen der Infizierten sehe, die Zahl der Menschen auf den Intensivstationen und der Menschen, die gerade an Corona sterben, dann brauche es jetzt harte Entscheidungen.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.