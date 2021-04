Bundesinnenminister Seehofer hat für ein stärkeres Eingreifen des Bundes in der Pandemie geworben.

Der CSU-Politiker sagte der Zeitung "Welt am Sonntag", es gebe eine große Sehnsucht in der Bevölkerung nach einheitlichen Regeln. Ein Bundesgesetz sollte nach seinen Worten genau vorschreiben, welche Schritte bei den jeweiligen Inzidenzwerten unternommen werden müssten - von der Verschärfung bis zur Lockerung. Da es von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden müsste, wäre größtmögliche Legitimation hergestellt, so Seehofer. Es bleibe dabei, dass Bund und Länder an einem Strang ziehen müssten.



Gestern hatte es von Seiten der Bundesregierung geheißen, um die dritte Corona-Welle zu brechen, werde weiter überlegt, ob und wie der Bund einheitliche Vorgaben machen solle.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.