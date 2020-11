Die Bundesregierung hat sich besorgt über die aktuellen Corona-Infektionszahlen in Deutschland geäußert.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, über 21.000 Ansteckungen und mehr als 100 Tote seien zu viel. Die Gesundheitsämter seien an vielen Stellen überfordert. Es sei daher das Ziel, mit dem Teil-Shutdown im November die Infektionszahlen zu stabilisieren und dann auch deutlich zu senken. Die Gesundheitsämter müssten die Infektionsketten wieder nachvollziehen können. Seibert betonte, am Montag werde das sogenannte Corona-Kabinett zur aktuellen Situation tagen.



Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut binnen 24 Stunden 21.506 neue Coronavirus-Infektionen. Gestern waren 19.990 Neuinfektionen registriert worden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 166 auf 11.096. Das RKI schätzt, dass rund 402.500 Menschen inzwischen genesen sind. Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, liegt bei 0,79 und damit etwas niedriger als zuletzt. Das heißt, dass zehn Infizierte im Durchschnitt etwa acht weitere Menschen anstecken.

