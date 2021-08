Die Sieben-Tage-Inzidenz der bestätigten Corona-Neuinfektionen ist erstmals seit Anfang Juli wieder leicht gesunken.

Das Robert-Koch-Institut meldet bundesweit einen Wert von 74,8 - nach 75,8 am Vortag. In absoluten Zahlen haben die Gesundheitsämter dem RKI binnen 24 Stunden 5.750 neue Positiv-Tests gemeldet - drei mehr als eine Woche zuvor.



60 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 92.200.



Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Hospitalisierungen wird vom RKI derzeit mit 1,71 angegeben. Sie beziffert die gemeldeten Covid-19-Fälle der vergangenen sieben Tage in den Krankenhäusern pro 100.000 Einwohnern. Die Bundesregierung hatte kürzlich beschlossen, dass die Hospitalisierung künftig der entscheidende Wert zur Beurteilung der Pandemielage ist.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.