Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist gestiegen.

Das Robert Koch-Institut gab sie heute früh mit 67,0 an; gestern lag sie bei 65,4. Es wurden innerhalb eines Tages 12.382 neue Ansteckungen registriert. Das sind 738 mehr als am Vortag. 72 weitere Menschen starben in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der registrierten Todesfälle auf 94.461.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.