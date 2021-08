In der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland weiter gestiegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt sie bei 27,6. Am Vortag betrug der Wert 25,1, vor einer Woche noch 19,4. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 5.638 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche lag der Wert der laborbestätigten Ansteckungen bei 3.539.



Binnen 24 Stunden wurden zudem 17 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind, stieg auf 91.834.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.