Die bundesweite Corona-Inzidenz ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts auf 58 gestiegen.

Vor einer Woche hatte der Wert bei 37,4 gelegen. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI fast 5.750 Neuinfektionen; das sind gut 1.800 mehr als am vergangenen Dienstag. In Verbindung mit dem Coronavirus wurden 42 weitere Todesfälle verzeichnet.



Die Hospitalisierungsquote liegt nach jüngsten Angaben des RKI bei 1,3 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie habe der Wert in Deutschland bei über zehn gelegen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP.



Das Bundesgesundheitsministerium teilte zuletzt mit, dass mittlerweile 59 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland vollständig gegen Covid-19 geimpft sind. Zumindest eine Impfdosis erhielten demnach etwas mehr als 64 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.