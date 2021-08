Die bundesweite Corona-Inzidenz ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts auf 61,3 gestiegen.

Vor einer Woche hatte der Wert bei 40,8 gelegen. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI fast 11.561 Neuinfektionen; das sind rund 3.260 mehr als am vergangenen Mittwoch. In Verbindung mit dem Coronavirus wurden 39 weitere Todesfälle verzeichnet.



Die Bundesregierung plant, die Pandemie-Maßnahmen weniger am Inzidenzwert auszurichten und stärker die Lage in den Krankenhäusern zu berücksichtigen. Die Hospitalisierungsrate lag laut RKI zuletzt bei 1,38. Der Wert gibt die Zahl der Covid-19-Patienten an, die pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen in Kliniken behandelt werden müssen.



Das Bundesgesundheitsministerium teilte mit, dass mittlerweile mehr als 59 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland vollständig gegen Covid-19 geimpft sind. Zumindest eine Impfdosis erhielten demnach etwas mehr als 64 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.