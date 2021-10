Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der bestätigten Corona-Neuinfektionen ist auf 66,5 gestiegen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 3.111 neue Infektions-Fälle. Am Vortag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 66,1 gelegen. Die Zahl der Todesfälle in Deutschland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg um sieben auf 94.209.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.