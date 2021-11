In der Corona-Pandemie hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz einen neuen Höchstwert erreicht.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut über 45.000 bestätigte Neuinfektionen gemeldet. Damit stieg der Inzidenzwert auf 277,4. Am Vortag hatte die Zahl bei 263,7 gelegen, vor einer Woche bei 183,7.



Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 228 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung verzeichnet. Die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz liegt nun bei 4,7. Sie gibt an, wie viele Personen innerhalb von 7 Tagen auf 100.000 Einwohner gerechnet mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.