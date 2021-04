Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich dafür ausgesprochen, die Priorisierungen bei den Impfungen gegen das Coronavirus möglichst bereits im Mai aufzuheben.

Der CSU-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", nach dem Abarbeiten von bereits vereinbarten Impfterminen sollten alle Präparate für jeden komplett freigegeben werden. Söder schlug zudem vor, auch Schüler ab 16 Jahren bei ausreichend vorhandenem Impfstoff vermehrt zu impfen. Gerade hier sei die Inzidenz am höchsten. Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Mertens, hatte sich im Deutschlandfunk zuletzt dafür ausgesprochen, in der aktuellen Corona-Lage weiterhin an der vereinbarten Reihenfolge festzuhalten. Solange es nicht genug Impfstoff gebe, müssten zuerst Menschen mit hohem Risiko für schwere Erkrankungen immunisiert werden.



Aus Sicht von Bundesgesundheitsminister Spahn wird bei den Corona-Impfungen wohl im Juni keine offiziell festgelegte Reihenfolge mehr nötig sein

Das Thema der Impfungen soll morgen im Mittelpunkt der Beratungen von Bund und Ländern stehen.

