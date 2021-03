Der bayerische Ministerpräsident Söder hat eine strikte Umsetzung der Corona-Notbremse in allen Bundesländern verlangt.

Sie müsse überall in Deutschland bei einer Inzidenz über hundert automatisch greifen, sagte der CSU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen". Auch Ausgangsbeschränkungen müsse es geben. Die Corona-Lage spitze sich zu, einige Länder hätten den Ernst der Lage noch nicht verstanden, meinte Söder. Auch Kanzleramtsminister Braun plädierte für Ausgangsbeschränkungen in Regionen mit hohen Infektionszahlen. Da es bei privaten Treffen die höchsten Ansteckungsraten gebe, seien Ausgangssperren am Abend und in der Nacht sinnvoll, sagte Braun der "Bild am Sonntag".



Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut 17.176 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg auf 129,7.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.