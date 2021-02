Die seit Mitternacht gültigen verschärften Einreiseregelungen an den Grenzen zu Tschechien und Österreich werden für bestimmte Berufspendler gelockert. Das teilte der bayerische Ministerpräsident Söder bei einem Besuch an der tschechischen Grenze mit. Demnach dürfen auch Arbeitnehmer einreisen, die gebraucht würden, um die Funktionsfähigkeit ihrer Betriebe in systemrelevanten Branchen aufrecht zu erhalten.

Sie müssten dafür in den kommenden Tagen ihren Arbeitsvertrag bei sich führen, erklärte der CSU-Politiker. Bis Dienstag wollen die Länder Bayern und Sachsen Betriebe als systemrelevant definieren und individuelle Bescheinigungen zum Passieren der Grenze ausstellen, hieß es weiter. Bayerns Innenminister Herrmann betonte, zu den Ausnahmebranchen zählten etwa Wasser- und Elektrizitätswerke oder die Lebensmittelproduktion. Voraussetzung für die Einreise sei dann auch ein maximal 48 Stunden alter negativer Corona-Test. Zudem müssten sich Berufspendler digital vor der Einreise anmelden.



Mit Blick auf die schärferen Kontrollen sagte Bundesgesundheitsminister Spahn der "Süddeutschen Zeitung", es gebe Momente in einer Pandemie, in denen man solche Entscheidungen zur Sicherheit und Gesundheit aller treffen müsse.

Bereits hunderte Menschen zurückgewiesen

Seit Beginn der neuen Regelungen wurden an den Grenzen zu Tschechien und Tirol bereits mehr als 500 Menschen zurückgeschickt, wie der Präsident der Bundespolizeidirektion München, Blümel, mitteilte. Sie seien nicht zur Einreise berechtigt gewesen. Insgesamt wurden demnach mehr als 1.700 Menschen kontrolliert, davon gut 700 an der tschechischen Grenze. Aufgrund des Sonntags sei das Verkehrsaufkommen an den Übergängen bislang überschaubar. Mit dem Beginn der Arbeitswoche werde es zunehmen, erklärte Blümel.



Seit Mitternacht dürfen aus Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Ausnahmen gibt es für Gesundheitspersonal und Lastwagenfahrer. Alle Einreisenden müssen einen negativen Corona-Test vorlegen. Mit der Regelung soll verhindert werden, dass ansteckendere Coronavirus-Mutationen über die Grenzen eingeschleppt werden.

Autoindustrie erwartet Werksschließungen

Die deutsche Autoindustrie befürchtet durch die Kontrollen und die Corona-Testpflicht an mehreren Grenzen erhebliche Lieferprobleme und bereits morgen Werksschließungen. Durch die zu erwartenden Probleme an den Grenzübergängen werde die Produktion ab morgen Mittag größtenteils zum Erliegen kommen, teilte ein Sprecher des Verbands der Automobilindustrie (VDA) in Berlin mit. Die Werke in Ingolstadt, Regensburg, Dingolfing, Zwickau und Leipzig seien als erste betroffen. Der VDA forderte, bis zum Aufbau ausreichender Testkapazitäten an den Grenzen, mindestens aber für die nächsten vier Tage, auf eine ärztliche Testbestätigung zu verzichten und ersatzweise Selbstschnelltests für Fahrer zuzulassen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 14.02.)

+ Verlängerter Lockdown: Welche Regeln gelten und welche Öffnungsperspektiven gibt es? (Stand 10.2.)

+ Neue Regeln: Wie die Länder die Lockdown-Beschlüsse umsetzen (Stand: 11.2.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.01.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 12.02.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 29.01.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 26.01.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 13.01.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 30.01.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 25.01.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 21.01.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 11.01.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 03.02.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 05.02.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 06.02.)

+ Großveranstaltungen: Was wird aus Olympia und der Fußball-EM? (Stand 22.01.)

+ Sport: Warum Vereine um ihre Existenz bangen (Stand 22.01.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.