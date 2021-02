Angesichts des Impfstoffmangels in der Europäischen Union wird über eine staatlich gelenkte Produktion von Corona-Impfstoffen diskutiert. Sollten Impfstoffpatente zum Allgemeingut werden - und inwiefern wäre das überhaupt rechtlich möglich? Ein Überblick.

SPD-Generalsekretär Klingbeil zeigte sich skeptisch gegenüber der Idee einer "Notimpfstoffwirtschaft". Dies seien "populistische Vorschläge" und "Drohgebärden", die am Ende wahrscheinlich zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit den Unternehmen führten, sagte Klingbeil im Deutschlandfunk. Dennoch seien die Unternehmen in der Verantwortung, in der globalen Krise zu helfen, und dürften nicht nur auf ihre eigene Profitmaximierung achten. Zumal die Pharmaunternehmen teilweise auch mit staatlichen Forschungsgeldern unterstützt worden seien.



Der Grünen-Co-Vorsitzende Habeck hatte zuvor eine "Notimpfstoffwirtschaft" gefordert, um die Impfstoff-Produktion zu beschleunigen. Alle Pharmakonzerne seien "unverzüglich ihren Fähigkeiten entsprechend einzubeziehen", forderte Habeck in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es sei unabdingbar, alle Anstrengungen zu unternehmen, um mehr Impfstoff zu produzieren. Dabei dürfe die Regierung auch nicht vor verpflichtenden Lizenzvergaben zurückschrecken.

Söder (CSU): Staat muss in Notlage klare Vorgaben machen

Der bayerische Ministerpräsident Söder sprach sich ebenfalls für eine staatlich gelenkte Impfstoffproduktion aus. "Ich bekenne mich zur sozialen Markwirtschaft", sagte der CSU-Chef der Zeitung "Die Welt". Es gebe aber wegen der Corona-Pandemie eine Notlage, die auf längere Sicht die Marktwirtschaft fundamental beschädigen könne. Deshalb müsse der Staat klare Vorgaben machen.



Brandenburgs Ministerpräsident Woidke lehnt dagegen eine staatlich geregelte Impfstoffproduktion ab. Es sei nicht nötig, Zwangsmaßnahmen einzuleiten, sagte er im ARD-Fernsehen.



Auch in der EU schwelt angesichts des Streits mit dem britisch-schwedischen Pharmakonzern Astrazeneca die Diskussion über einen möglichen Lizenzentzug von Impfstoffproduzenten. Astrazeneca hatte vor gut einer Woche überraschend mitgeteilt, im ersten Quartal statt 80 Millionen nur 31 Millionen Dosen Impfstoff an die EU-Staaten zu liefern. Später wurde die Zahl auf 40 Millionen Dosen erhöht.



Der Grünen Europa-Politiker Giegold schrieb in einem Gastkommentar für die Zeitung "Die Zeit", traditionelle Impfstoffe wie den von AstraZeneca könnten viele Firmen herstellen. Doch der Patentschutz verhindere, dass Europa die Möglichkeiten der Industrie voll ausnutzen könne. In Krisenzeiten müssten Lizenzen außer Kraft gesetzt und Impfstoffpatente zum "Allgemeingut" erklärt werden.

Kessler (Linke): Rechtlich wäre Lizenzentzug möglich

Rechtlich gesehen wäre es möglich, dass die Bundesregierung die Lizenz eines Corona-Impfstoffs freigibt, argumentiert die Partei Die Linke. Ihr Gesundheitsexperte Kessler erklärte im MDR, mit dem epidemischen Notstandsgesetz, das der Bundestag zu Beginn der Pandemie beschlossen habe, könnte der Bundesgesundheitsminister Firmen zwingen, Patente an andere Firmen weiterzugeben. Er könne auch anordnen, dass bestimmte Impfstoffe oder Medikamente produziert werden.



Außerdem könne der Bundesgesundheitsminister nach Paragraf 13 des Patentgesetzes anordnen, dass eine Erfindung wie zum Beispiel ein Corona-Impfstoff im "Interesse der öffentlichen Wohlfahrt benutzt werden soll", betonte Kessler. Es sei allerdings nur möglich, diese Maßnahmen bei Unternehmen in Deutschland durchzuführen. Im Falle der Produzenten von Corona-Impfstoffen beträfe dies somit nur die Mainzer Firma Biontech.

Impfstoffexperte: Nur die Lizenz freizugeben reicht nicht aus

Der Impfstoffexperte Andreas Neubert betonte im Deutschlandfunk, es reiche nicht aus, allein eine Lizenz freizugeben. Man müsse auch die entsprechenden Fabriken bauen und das komplette Knowhow in neuen Produktionsstätten etablieren, um eine gleichbleibende Qualität bei der Impfstoffproduktion zu garantieren. Nichts wäre schlimmer und würde das Vertrauen der Bevölkerung in Corona-Impfungen mehr schädigen, als Mittel zu impfen, die qualitativ nicht auf dem gewünschten Level seien, betonte der wissenschaftliche Leiter des Biopharmakonzerns IDT Biologika. Außerdem könnte es durch Zwangsverpflichtungen von Unternehmen zu Engpässen bei anderen Impfstoffen und Medikamenten kommen, die zunächst hintenan gestellt werden müssten.

