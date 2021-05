Die Corona-Krise verstärkt nach Einschätzung von Sozialverbänden die Ungleichheit in der Gesellschaft.

Viele Selbstständige seien nicht mehr in der Lage, ihren Lebensstandard zu halten, sagte der Präsident des Sozialverbands Deutschland, Bauer, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Mitte sei geschrumpft. Für immer mehr Menschen werde die Lage prekär, während ein anderer Teil noch reicher geworden sei. Als armer Mensch habe man ein höheres Risiko, an Corona zu erkranken und zu sterben, als ein reicher.



Auch die Tafeln spüren die Auswirkung der Pandemie.

Unter den bundesweit rund 950 Einrichtungen verzeichneten zuletzt fast 40 Prozent eine höhere Nachfrage als im September 2020. Vielerorts kamen bis zu 20 Prozent mehr Menschen, wie der Bundesverband der Tafeln mitteilte. Arme Menschen würden von der Krise am härtesten getroffen und am wenigsten unterstützt.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.