Die Coronavirus-Pandemie hat die sozialen Ungleichheiten in Deutschland nach Einschätzung der Soziologin Allmendinger verstärkt.

Die Präsidentin des Berliner Wissenschaftszentrums für Sozialforschung sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), besonders deutlich sei dies an den Schulen geworden. Kinder aus bildungsschwachen Familien seien hierzulande die mit am stärksten benachteiligte Bevölkerungsgruppe. Das sogenannte Homeschooling sei für viele nicht umsetzbar gewesen. Allmendinger kritisierte, generell sei das deutsche Bildungssystem auf eine derartige Krise schlecht vorbereitet gewesen. Die Digitalisierung habe in einem Anfangsstadium gesteckt und so die negativen Auswirkungen der Pandemie erheblich verstärkt.



In gesellschaftlicher Hinsicht sei es durch die Krise zu einer Retraditionalisierung gekommen, erläuterte die Wissenschaftlerin. Frauen und Männer übten wieder verstärkt ihre Rollen aus, die ihnen vor gut 30 Jahren von der Gesellschaft zugeschrieben worden waren. So sei die Hausarbeit und die Betreuung der Kinder wieder hauptsächlich Aufgabe der Frau.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.