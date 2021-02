Der Anteil der zuerst in Großbritannien aufgetretenen Variante des Coronavirus hat in Deutschland nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Spahn deutlich zugenommen.

Binnen zwei Wochen sei dieser bei den untersuchten positiven Probenvon knapp sechs Prozent auf mehr als 22 Prozent gestiegen, sagte Spahn in Berlin mit Verweis auf Daten des Robert Koch-Instituts. Trotz der schnellen Verbreitung gehe die Zahl der Neuinfektionen insgesamt aber zurück. Die Impfung gegen das Coronavirus werde an Fahrt aufnehmen, kündigte der CDU-Politiker an. Spahn sprach von einer Lieferung von 10 Millionen Impfstoffdosen bis zum Ende der kommenden Woche. Der Gesundheitsminister äußerte sich auch zur Debatte um gehäuft auftretende Nebenwirkungen nach Impfungen mit dem Präparat des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca. Diese bewegten sich im Rahmen dessen, was erwartet worden sei. Der Virologe Christian Drosten hatte zuvor erklärt, er habe keine grundsätzlichen Bedenken gegen den Astrazeneca-Impfstoff und sei für einen breiten Einsatz des Präparats.

