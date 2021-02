Bundesgesundheitsminister Spahn hat zu Augenmaß beim Weg aus dem Corona-Lockdown geworben. Wenn man jetzt den Mutationen des Coronavirus die Möglichkeit zur Ausbreitung gebe, riskiere man einen erneuten Anstieg der Zahlen, sagte der CDU-Politiker in Berlin.

Der Start der Impfkampagne sei schwierig gewesen, räumte Spahn ein. Inzwischen habe man aber drei Impfstoffe und damit die Mittel, das Virus zu besiegen. Mehr als 800.000 Bürger hätten schon die zweite Dosis erhalten, fast 80 Prozent der Bewohner von Pflegeheimen hätten eine erste Impfung erhalten.

"Situation noch lange nicht unter Kontrolle"

Der Vorsitzende des Robert-Koch-Instituts, Wieler, betonte, die Situation sei noch lange nicht unter Kontrolle. Durch die Mutationen sei Sars-Cov-2 insgesamt gefährlicher geworden. Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Cichutek, rief die Bürgerinnen und Bürger zur Impfung auf. Alle zugelassenen Impfstoffe seien zu empfehlen.

Spahn empfiehlt Nutzung aller Dosen für erste Impfung

In einem Brief des Gesundheitsministeriums an die Gesundheitsminister der Bundesländer wird empfohlen, alle vorhandenen Impfdosen so schnell wie möglich zu verabreichen. Die vorgesehene Dosis für die zweite Impfung soll demnach nicht mehr für die Erst-Geimpften zurückgehalten werden. Damit soll das Tempo der Impfkampagne beschleunigt werden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 05.02.)

+ Neue Regeln: So setzen die Länder die Beschlüsse um (Stand 21.01.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.01.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 26.1.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 29.01.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 26.01.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 13.01.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 30.01.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 25.01.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 21.01.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 11.01.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 03.02.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 09.01.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 29.01.)

+ Großveranstaltungen: Was wird aus Olympia und der Fußball-EM? (Stand 22.01.)

+ Sport: Warum Vereine um ihre Existenz bangen (Stand 22.01.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.