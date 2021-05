Die Bundesregierung und das Robert Koch-Institut sehen in der aktuellen Entwicklung der Corona-Zahlen ein Zeichen der Hoffnung.

"Die dritte Welle scheint gebrochen", sagte Gesundheitsminister Spahn in Berlin. Trotzdem seien die Infektionszahlen in Deutschland weiterhin auf zu hohem Niveau und müssten runter. RKI-Präsident Wieler erklärte, es gebe mittlerweile die Hoffnung, die Pandemie bald kontrollieren zu können. Die Inzidenzen gingen in allen Altersgruppen zurück, zugleich würden immer mehr Menschen geimpft. Allerdings könne für die Intensivstationen noch keine Entwarnung gegeben werden.



Die Gesundheitsämter haben fast 18.500 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Das sind gut 5.800 weniger als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zum Vortag von 129,1 auf 125,7.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.