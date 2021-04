Bundesgesundheitsminister Spahn rechnet damit, dass bis Anfang Mai 20 Prozent der Menschen in Deutschland mindestens die erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten haben. Beim Besuch eines Impfzentrums in Berlin sagte der CDU-Politiker, im ersten Quartal seien aufgrund der Impfstoff-Knappheit lediglich etwa zehn Prozent der Bevölkerung geimpft worden.

Die nächsten zehn Prozent könne man jetzt in einem Monat schaffen.



Spahn fügte hinzu, die Impfkampagne werde im zweiten Quartal zunehmend an Geschwindigkeit gewinnen. Neben den Impfzentren würden dabei verstärkt auch die Arztpraxen eine Rolle spielen.



Der Minister betonte zugleich, die Impfungen verhinderten nicht die dritte Welle der Pandemie. Spahn verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Lage in den Intensivstationen, wo die Belegung von Betten durch Covid-19-Patienten weiter ansteigt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 05.04.)

+ Corona-Regeln zu Ostern: Was ist wo erlaubt? (Stand: 01.04)

Test und Schutz

+ Neue Empfehlung: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Astrazeneca-Entscheidung (Stand: 02.04.)

+ Impfungen: ab nächster Woche auch in Arztpraxen (Stand: 02.04.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 26.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 30.03.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 02.04.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 03.04.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.