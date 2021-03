Mit Blick auf die steigenden Corona-Infektionszahlen empfiehlt Bundesgesundheitsminister Spahn einen bis zu zweiwöchigen "Lockdown". In einer Online-Veranstaltung der Bundesregierung sagte der CDU-Politiker, es brauche mindestens 10 bis 14 Tage "richtiges Runterfahren der Kontakte und der Mobilität". Den Menschen in Deutschland riet Spahn, "im Zweifel auch mehr als die staatlichen Regeln" umzusetzen.

Dieselbe Forderung stellte der Präsident der Intensivmediziner-Gesellschaft, Karagiannidis. Er kritisierte in der Rheinischen Post die Beschlüsse für Modellprojekte. Sie seien "völlig unpassend" und müssten von Bund und Ländern sofort zurückgenommen werden.



Zuletzt hatte Nordrhein-Westfalen gestern in Aussicht gestellt, den Einzelhandel geöffnet zu lassen, auch wenn die Inzidenz über 100 liegt. Von den 53 Kreisen und kreisfreien Städten haben bereits knapp die Hälfte eine Sondergenehmigung der Landesregierung erhalten. Dort dürfen ab Montag Kunden Geschäfte betreten, wenn sie einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorweisen.

"Allumfassender Lockdown"

Zur Eindämmung der Pandemie sprach sich die Linken-Vorsitzende Wissler dafür aus, auch die Schließung von Unternehmen ins Auge zu fassen. Wissler sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, wenn die Zahlen weiter so in die Höhe gingen, müsse man auch darüber reden, nicht dringend notwendige Produktionen für ein paar Tage stillzulegen. Der stellvertretende CDU-Chef Strobl sprach sich in der "Stuttgarter Zeitung" für einen kurzen und - Zitat - allumfassenden - Lockdown aus. In den Betrieben sollten nur Angestellte arbeiten, die zwingend dort sein müssten oder kritische Infrastrukturen betreuten.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.