Bundesgesundheitsminister Spahn hat ein bundesweites Vorgehen bei der Anwendung der sogenannten 2G-Regel in der Corona-Pandemie verlangt.

Man habe jetzt bald wieder 16 unterschiedliche Regelungen, das führt nicht per se zu mehr Akzeptanz, sagte der CDU-Politiker bei RTL/ntv. Die Einführung von 2G- oder 3G-Regeln ist bislang Sache der Länder. Spahn sprach sich für die Einberufung einer Ministerpräsidentenkonferenz aus, um zu einheitlichen Regelungen zu kommen. Zudem wäre dies ein Signal an die Bürger, das zeige, wie ernst die Lage sei.



Im Rahmen ihrer Koalitionsverhandlungen haben sich SPD und Grüne und FDP dafür ausgesprochen, dass am Arbeitsplatz künftig bundesweit die 3G-Regel gelten soll. Sie schreibt vor, dass entweder ein Impf-, Genesenen- oder Testnachweis vorgelegt werden muss. Bei der 2G-Regel entfällt die Möglichkeit des Freitestens.

