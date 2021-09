Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich für eine stärkere Unabhängigkeit von China im Bereich der Medikamentenproduktion sowie bei medizinischen Produkten ausgesprochen.

Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass man zu abhängig sei von Lieferungen aus dem Land, sagte Spahn beim Apothekertag in Düsseldorf. Es gebe Bereiche, in denen Souveränität wichtig sei. Man lasse in China auch keine Rüstungsgüter produzieren, nur weil dies günstiger sei, betonte der CDU-Politiker. Er sprach sich zugleich für eine gezielte Förderung von Entwicklungen in der Bio- und Gentechnologie aus, damit Deutschland wieder stärker zur "Apotheke der Welt" werde. Als weitere Lehre aus der Pandemie forderte Spahn eine stärkere Digitalisierung des Gesundheitswesens.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.