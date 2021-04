Bundesgesundheitsminister Spahn dringt auf ein einheitliches Vorgehen von Bund und Ländern in der Corona-Pandemie. In der ARD sagte der CDU-Politiker, es sei nicht entscheidend, welcher Weg beschritten werde - also mehr Bundeskompetenzen oder enge Absprachen der Länder. Entscheidend sei, dass es passiere - und zwar in möglichst großer Einheitlichkeit.

Spahn erinnerte zudem noch einmal an den vereinbarten Inzidenzwert von 100, ab dem starke Maßnahmen ergriffen werden sollten. Der Minister erklärte, es müssten Kontakte weiter reduziert werden. Es gehe um einen "Lockdown", der die dritte Infektionswelle so breche, dass anschließend sicher erste Bereiche geöffnet werden könnten.

Wenig Unterstützung für schnellen "Brücken-Lockdown"

Spahn folgt damit der Argumentation von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet, der in diesem Zusammenhang von einem "Brücken-Lockdown" gesprochen hatte. Allerdings erhielt der CDU-Chef für den Vorstoß wenig Unterstützung. Berlins Regierender Bürgermeister Müller lehnte es ab, die für den kommenden Montag geplante Ministerpräsidentenkonferenz vorzuziehen und über schärfere Corona-Regeln zu beraten. Dazu seien zu viele Fragen offen, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Ähnlich äußerte sich der saarländische Ministerpräsident Hans von der CDU.



Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer plädierte für die Einhaltung der Notbremse, um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Schwesig von der SPD argumentierte gegen einen vorgezogenen Termin mit dem Hinweis auf eine ausreichende Vorbereitungszeit für die Bund-Länder-Runde.



Unterstützung erfuhr Laschet von seinem Partei- und Amtskollegen Bouffier aus Hessen. Die aktuelle Lage sei unsicher, die Intensivstationen hätten immer weniger Kapazitäten. In einer solchen Situation sei Vorsicht geboten. Zustimmung für einen erneuten Lockdown kam auch aus Sachsen.

