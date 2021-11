Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Spahn hat die Länder aufgerufen, wieder öffentliche Impfangebote einzurichten. Die Auffrischungsimpfungen seien jetzt mit die wichtigste Maßnahme, um die laufende Welle der Pandemie zu begrenzen.

Der CDU-Politiker sagte in einer Pressekonferenz mit RKI-Chef Wieler, dies müssten nicht unbedingt große Zentren sein, möglich wären auch kleinere dezentrale Einrichtungen. Er erhalte täglich Berichte, dass Imfpwillige keinen Arzt fänden. Der Minister bedauerte zugleich mögliche Fehler in der Kommunikation. Das Auslaufen der epidemischen Lage sei von vielen Menschen missverstanden worden als ein Signal, die Pandemie sei vorbei. Auch er selbst sei da möglicherweise nicht klar genug gewesen.



RKI-Präsident Wieler betonte, Geimpfte erkrankten deutlich seltener an Covid als Ungeimpfte. Zur Eindämmung der Pandemie müssten jedoch auch Geimpfte und Genesene unbedingt weiter die Hygienemaßnahmen wie Abstand und Masketragen einhalten. Zugleich appellierte Wieler, Impfzertifikate zuverlässig zu kontrollieren, überall dort, wo 3G- oder 2G-Regeln gelten.



Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut rund 20.400 neue Corona-Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging damit auf 146,6 zurück. Es ist der zweite Rückgang in Folge. Es ist allerdings möglich, dass die Daten nach dem Feiertag in mehreren Bundesländern an diesem Montag noch lückenhaft sind. Im Zusammenhang mit dem Virus wurden in den vergangenen 24 Stunden 194 neue Todesfälle registriert und damit deutlich mehr als vor einer Woche.



Inzwischen haben 66,8 Prozent der Bevölkerung einen vollständigen Impfschutz gegen Covid-19. Darüber hinaus haben rund 2,2 Millionen Menschen eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.