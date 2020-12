Bundesgesundheitsminister Spahn hat für eine Verschärfung der Corona-Beschränkungen je nach örtlicher Lage plädiert.

Man habe zu viele Landkreise und Regionen, in denen zusätzliche Maßnahmen nötig seien, sagte der CDU-Politiker im ZDF. Die Zahl der Todesfälle in Deutschland sei immer noch zu hoch. Spahn appellierte an ein gemeinsames Bewusstsein der Bevölkerung. Alles zu machen, was nach derzeitigen Regeln erlaubt sei, bringe die Menschen nicht durch die Krise. Das bedeute auch, dass aktuell nicht die Zeit für Treffen im großen Kreis zu Weihnachten sei. Eine pauschale, bundesweite Verschärfung des derzeit geltenden Teillockdowns lehnte er aber ab.



Bund und Länder haben vereinbart, den geltenden Teil-Lockdown bis zum 10. Januar zu verlängern.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.