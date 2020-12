Knapp 23.450 Neuinfektionen haben die Gesundheitsämter heute gemeldet - angesichts dessen wird wieder verstärkt darüber diskutiert, ob die Corona-Maßnahmen nicht verschärft werden müssen. Bundesgesundheitsminister Spahn hält dies je nach örtlicher Lage für nötig.

Der CDU-Politiker sagte im ZDF, dort, wo die Zahlen hoch seien, brauche es "unbedingt" Schritte, die über die zwischen Bund und Länder verabredeten Maßnahmen hinausgingen. Dies sei ja zum Beispiel in Bayern und Sachsen schon erfolgt. Die Zahl der Todesfälle in Deutschland sei immer noch zu hoch. Spahn appellierte an ein gemeinsames Bewusstsein der Bevölkerung. Alles zu machen, was nach derzeitigen Regeln erlaubt sei, bringe die Menschen nicht durch die Krise. Das bedeute auch, dass aktuell nicht die Zeit für Treffen im großen Kreis zu Weihnachten sei.



Bund und Länder haben vereinbart, den geltenden Teil-Lockdown bis zum 10. Januar zu verlängern. Der bayerische Ministerpräsident Söder hatte Mitte der Woche allerdings dafür plädiert, die Maßnahmen zu verschärfen, sollte die Zahl der Infektionen weiter steigen.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.