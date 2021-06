Die Versorgung mit Covid-19-Impfstoff wird sich nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Spahn von Juli an deutlich verbessern.

Der CDU-Politiker sagte in Berlin, dass etwa das Unternehmen Moderna im Juli und August doppelt so viel Impfstoff liefern werde wie erwartet. Dem Gesundheitsministerium zufolge sind allein für Juli mehr als 1,33 Millionen Dosen pro Woche geplant - statt wie bislang rund 730.000. Spahn sagte, hinzu kämen noch eine Million Dosen von Johnson&Johnson, die sich kurzfristig ergeben hätten. Überdies stehe eine große Lieferung von Astrazeneca und Biontech/Pfizer an.



Bislang haben in Deutschland mehr als 53 Prozent der Menschen mindestens eine Impfung erhalten. Knapp 35 Prozent sind vollständig geimpft.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.