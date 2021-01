Bundesgesundheitsminister Spahn lässt Möglichkeiten prüfen, um die Impfungen gegen das Coronavirus zu beschleunigen.

Dabei geht es zum einen um die Frage, ob sich der zeitliche Abstand zwischen den beiden vorgesehenen Impfdosen des Vakzins von Biontech und Pfizer vergrößern lässt. In der Folge könnten dann mehr Menschen mit der ersten Dosis geimpft werden.



Mehrere Nachrichtenagenturen berichten über ein Schreiben Spahns, das sich an an den Gesundheitsausschuss des Bundestages, die Länder-Gesundheitsminister und die Staatskanzleien der Länder richtet. Demnach soll die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts eine zeitliche Streckung der beiden Dosen prüfen. Der SPD-Politiker Lauterbach befürwortet das.



Bislang wurden nach Angaben des Robert Koch-Instituts in Deutschland 265.000 Menschen geimpft. Die Zahlen veränderten sich aber noch durch Nachmeldungen der Bundesländer, hieß es.

Sechs Dosen pro Fläschchen nutzen

Spahn wies außerdem darauf hin, dass aus den Impffläschchen bis zu sechs statt fünf Dosen gewonnen werden können. Das ermögliche bis zu 20 Prozent mehr Impfungen. Es ist bereits seit einigen Tagen bekannt, dass die Fläschchen sechs Dosen enthalten. Allerdings muss aller Voraussicht nach die Europäische Arzneimittelbehörde die vollständige Nutzung genehmigen. Bisher ist nur eine Nutzung von fünf Dosen pro Ampulle zugelassen.

EU-Kommission verhandelt mit Biontech und Pfizer

Die EU-Kommission verhandelt unterdessen mit dem Mainzer Hersteller BioNTech und seinem US-Partner Pfizer über den Kauf von mehr Corona-Impfstoff. Die Kommission prüfe, ob es eine Möglichkeit gebe, über die vertraglich vereinbarten 300 Millionen Impfdosen weitere Margen zu bekommen, sagte ein Sprecher der Behörde in Brüssel.

