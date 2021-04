Angesichts der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen hat Bundesgesundheitsminister Spahn die Bundesländer aufgerufen, umgehend härtere Auflagen zu erlassen.

Sie sollten nicht auf das Infektionsschutzgesetz warten, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Man wisse vom Herbst was passiere, wenn man nicht schnell genug handle. Spahn fügte hinzu, Experten rechneten damit, dass der bisherige Höchstwert von etwa 6.000 Covid-19-Intensivpatienten Ende des Monats wieder erreicht werde. Impfen und Testen allein reiche nicht, um die dritte Welle zu brechen, warnte Spahn.



Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, warnte: "Die Lage in den Krankenhäusern spitzt sich teilweise dramatisch zu." Es sei jetzt zwingend notwendig, die Kontakte weiter zu reduzieren.

Schwesig: Verhandlungen über Infektionsschutzgesetz zu langsam

Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig kritisierte die laufenden Verhandlungen zum Infektionsschutzgesetz als zu langsam. Ihr Bundesland diskutiere bereits über einen harten Lockdown und werde nicht auf das Bundesgesetz warten können, sagte Schwesig im Fernsehsender "Welt". Es sei "unzumutbar", dass im Bund nun 14 Tage verhandelt werden solle. Zu den notwendigen Maßnahmen gehörten auch Ausgangsbeschränkungen.



Die so genannte Sieben-Tage-Inzidenz hatte am Dienstag und Mittwoch in Mecklenburg-Vorpommern landesweit bei über 150 gelegen. Ab Montag gehen sämtliche Kindertagesstätten in eine Notfallbetreuung.



Worum geht es bei den Änderungen im Infektionsschutzgesetz? Das können Sie hier ausführlich nachlesen. Auch die deutschen Intensivmediziner zeigen sich weiterhin sehr besorgt, wie Sie hier lesen können.

